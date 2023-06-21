قابس: تقدم هامّ في إنجاز مشروع تحديد المناطق الترابية والخارطة الادارية للبلاد التونسية

أفاد مصدر مسؤول من قاعة العمليات الجهوية المخصّصة لمتابعة تنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية والخارطة الادارية للبلاد التونسية على مستوى جهة قابس بأن فرق العمل الميدانية قد استكملت منذ أيام عملها الميداني بنسبة 100 بالمائة، فضلا عن صياغة المحاضر الوصفية لـ 71 عمادة، فيما بلغ عدد العمادات المصادق عليها تقنيا 65 عمادة من مجموع 73 عمادة موجودة بالمعتمديات الـ13 لولاية قابس.

وكانت اللجنة الجهوية للمصادقة ضمن المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الادارية للبلاد التونسية قد صادقت بالاجماع في اجتماعين انعقدا مؤخرا باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، علي اللاني، على تثبيت الحدود الترابية المدرجة بالبطاقات الوصفية للعمادات التابعة لـ8 معتمديات وهي معتمديات قابس المدينة، وقابس الغربية، وقابس الجنوبية، والحامة، ومارث، والحامة الغربية، وغنوش ودخيلة توجان.