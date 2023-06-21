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ثمانون بالمائة من الأطفال الأقل من خمس سنوات المصابين بالحروق سبب إصاباتهم حوادث منزلية (رئيس قسم انعاش بمستشفى الحروق)

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أفاد رئيس قسم انعاش مصابي الحروق بمستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، أمان الله المسعدي، اليوم الأربعاء، بأن 80 بالمائة من الأطفال الأقل من 5 سنوات المصابين بالحروق تكون أسباب إصابتهم حوادث منزلية في المطبخ او في بيت الاستحمام، وذلك حسب ما تمت معاينته حديثا من حالات ترد على القسم.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن السبب الرئيسي للحروق البليغة لدى الأطفال من درجة ثانية وثالثة يكون التعرض لحوادث منزلية، داعيا بمناسبة حلول فصل الصيف وعيد الأضحى بالتوقى والانتباه من هذه الحوادث حفاظا على صحة الأطفال.
ولفت، الى أن قسم انعاش مصابي الحروق ينظم بالشراكة مع مستشفى الأطفال بباب سعدون ومستشفى هانوفر بألمانيا الأيام العلمية لحروق الأطفال يومي 22 و 23 جوان الجاري.
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وذكر أنه سيتم في اليوم الأول اجراء ثلاث عمليات جراحية للأطفال من المصابين بالحروق درجة ثانية حرجة ودرجة ثالثة وذلك بمستشفى الأطفال باب سعدون.
وسيخصص اليوم الثاني لالقاء محاضرات علمية حول حروق الأطفال بمقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء.


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