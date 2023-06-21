أريانة: في "بطحاء الشقافية".. تراجع ملحوظ لعرض الأضاحي وارتفاع مشط في الأسعار

رغم اقتراب موعد عيد الأضحى، لا تشهد "بطحاء الشقافية"، وهي أهم سوق وقتية مخصصة لبيع الأضاحي بأريانة، حركية لافتة، وذلك خلافا لما كانت عليه خلال السنوات الماضية.



ووفق بعض الباعة الذين يترددون على هذه السوق منذ سنوات، فإن الأضاحي المعروضة حاليا تعادل تقريبا 40% مما تم عرضه خلال السنوات الفارطة، وذلك بالتوازي مع تراجع الإقبال بشكل ملحوظ نتيجة الارتفاع المشط للأسعار، حسب ما لاحظه عدد من الحرفاء.

قال (محمد علي 52 سنة سائق شاحنة ثقيلة) "الخروف الذي اشتريته السنة الفارطة بـ750 دينارا ارتفع ثمن نظيره إلى أكثر 1100 دينار هذه السنة ليستقر بعد التفاوض في حدود 1000 أو 1050، أما الأكباش فأسعارها تتراوح بيين 1300 و2000 دينار.



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ولا تبدو مناقشة الاسعار سهلة فالباعة متمسكون بالأسعار التي يحددونها والتخفيض يكون عادة طفيفا، ويفسر منذر (26 سنة فلاح من القيروان) الغلاء بأن أغلب الأغنام المعروضة هذه السنة تتراوح أعمارها بين 11 شهرا و14 "وقد انفق عليها المربون أموالا طائلة نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وندرتها"، وفق تعبيره.

ويضيف قائلا "اضطررنا خلال شهري مارس وأفريل للتفريط في جل أغنامنا بالخسارة لنحافظ على ما تبقى من القطيع، وليستفيد منها ما يعرف بـ "القشارة" والذين يملكون القدرة على الاحتفاظ بآلاف الرؤوس لمدة أشهر والتحكم في العرض"، مشيرا إلى أنه يعرض هذه السنة 28 خروفا فقط مقابل 70 رأسا خلال عيد 2022.

إحصائيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، تفيد بأن عدد الأضاحي المتوفرة بالجهة يناهز 17200 رأس وهي لا تغطي الحاجيات.

ويتوفر بولاية أريانة عدد من نقاط البيع بالميزان لدى مربين من مختلف مناطق الانتاج مثل قلعة الأندلس وسيدي ثابت، إضافة إلى أسواق عرضية ووقتية وسط مدينة أريانة وببرج الوزير والنحلي، وتتراوح الأسعار المتداولة حاليا بين 17 و 20 د للكبش وبين 20 و 22 د للخرفان الحية.