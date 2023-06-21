وزارة النقل تتعهد بتقديم تقرير نهائي حول حادث قطار مساكن بحلول يوم 27 جوان 2023 على اقصى تقدير

تعهدت وزارة النقل، الأربعاء، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادث انقلاب قطار للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الذي جد في ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين امس الثلاثاء والأربعاء، على مستوى محطة مساكن من ولاية سوسة، وتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه يوم 27 جوان 2023 يفضى الى اتخاذ التدابير بشان المتسببين في الحادث.



واتخذ وزير النقل، ربيع المجيدي، هذا القرار، خلال معاينته، فجر اليوم الاربعاء، لموقع حادث القطار، وفق ما نقلته الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، والذي اوضحت فيه أنه سيقع اثر صدور تقرير الحادث اتخاذ التدابير الادارية والقانونية اللازمة ضدّ كل من ثبت إخلاله بواجبه او تورّطه في التّسبب في وقوع هذا الحادث.





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وأضافت الوزارة، في سياق متصل، انه سيتم موافاة الرأي العام بفحوى التقرير وبكل التفاصيل في إبّانها إثر استخراج تسجيلات غرفة القيادة وصدور التقرير الأولي.





وكان مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والناطق الرسمي ، حسّان الميعادي، اكد في تصريح صحفي لـ"وات"، وفاة سائق القطار ومسافر واصابة 34 من المسافرين الاخرين.



وأفاد الميعادي ان انقلاب القطار، القادم من تونس العاصمة باتجاه قابس، حدث بعد ان جنح عن مساره وخرج عن السكة مؤكدا انه تم نقل الركاب المصابين الى مستشفيات مساكن وسهلول وفرحات حشاد بسوسة لتلقي الإسعافات وهم في حالة صحية مستقرة .



وقد تابع المجيدي، خلال زيارته الوضع الصحي للمصابين بالمستشفيين الجامعين سهلول وفرحات حشاد بسوسة متعرفا على ظروف الإحاطة بهم ومؤازرة عائلتي الضحيتين.





ولا يعدّ حادث قطار مساكن الأول من نوعه في تونس اذ سجلت تونس يوم 21 مارس 2022 حادث اصطدام قطارين على مستوى مستودع فرحات حشاد بتونس، خلف اصابة 84 شخصا بإصابات خفيفة واعلنت بعده الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، يوم 24 مارس 2022، عن انهاء مهام 4 مسؤولين.





