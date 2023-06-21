الدورة الثالثة لمهرجان الارجوان لمسرح الشباب والطفل بجربة اجيم موعد متجدد مع الفن الرابع

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأرجوان لمسرح الشباب والطفل بجربة أجيم الذي بدأ كبيرا واستطاع أن يتخذ لنفسه موقعا في المشهد الثقافي خاصة وأن دار الثقافة باجيم التي أسسته يعد نادي المسرح بها الاعرق في جهة مدنين وله انتاجات توجت بعدة جوائز جهويا واقليميا ووطنيا لمدة 5 مرات على المستوى الوطني. ويأتي هذا المهرجان تتويجا لمجهودات رواد نادي المسرح الذي أنتج في السنة الماضية مسرحيته "كارمن" وسينكب بعد الانتهاء من المهرجان على الإعداد لإنتاج عملين مسرحيين جديدين وفق مدير دار الثقافة أجيم بسام الوريمي.

ولم يكن اختيار "الارجوان" صدفة بل جاء لتاريخ تجارة الارجوان منذ القدم بسواحل أجيم وجزيرة جربة عموما ليحمل هذا المهرجان من الفقرات ما ترتبط بدلالة عنوانه فكان كرنفال الارجوان في الافتتاح الذي نشط مدينة اجيم الى جانب عرض تنشيطي تحت عنوان عرض الارجوان سيقدم يوم 24 جوان من انتاج دار الثقافة اجيم التي تتجه بخطى ثابتة من اجل استقطاب وتكوين جمهور محب للفن الرابع وفق بسام الوريمي.

ويتواصل هذا المهرجان الذي افتتح سلسلة عروضه المسرحية بعرض للكهول تحت عنوان "هدنة" وذلك ضمن عدة عروض مبرمجة للكهول منها "غبيش" و"باراشوك" و"18 اكتوبر" و"شاردة" و"المهاجران" في اختتام فعاليات الدورة اما للاطفال فقد برمج المهرجان 7 عروض منها "احبك ياجدي" و"جنة القطط" و"مملكة النحل" و"اليس في بلاد العجائب" الى جانب عروض الحكاواتي والعرض التنشيطي عرض الارجوان.

واعتبرت المندوبة الجهوية للثقافة بولاية مدنين نعيمة الهدار لدى مواكبتها فعاليات افتتاح المهرجان انه انطلق كبيرا بجمهوره وبباقة العروض التي يقدمها وبفقراته التي تهدف الى تاطير واستقطاب وصقل المواهب واثراء والتاثير في المشهد الثقافي باجيم ومنه نجاح دار الثقافة في استقطاب الرواد وفي تاطير الطفل والناشئة والشباب وابعادهم عن أي منأى سلبي حسب قولها.



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وأكدت أهمية المسرح أب الفنون ونجاعته في إعطاء الثقة في النفس ويجعل الإنسان قادرا على التعبير دون خوف وعلى الارتجال، مشيرة إلى أهمية نوادي المسرح في دور الثقافة في الاستقطاب والتأطير وفي صقل المواهب.

وفي لمسة وفاء واعتراف بالجميل كرم المهرجان معتمد أجيم السابق محمد النايلي الذي كان من مؤسسي المهرجان ومن أبرز داعميه والساهرين على أن ينجز في موعده حتى يسجل سنويا في الرزنامة الثقافية بالمنطقة والجهة.