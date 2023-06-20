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لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تنظر في برنامج عملها للفترة القادمة

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 23:08 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حدّدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح خلال جلسة عقدتها ،اليوم الثلاثاء بقصر باردو ، جملة من المواضيع التي ستتناولها اللجنة في علاقة بدورها الرقابي ،على غرار ملف الهجرة غير النظامية وتأمين المعابر الحدودية والتهريب ومكافحة الجريمة بأنواعها، إضافة إلى تأمين الموسم السياحي والصيفي وبرنامج العطلة الآمنة ومقاربة شرطة الجوار.

ووفق بلاغ اعلامي للمجلس، ستشمل المواضيع التي ستتعهد بها اللجنة المذكورة ايضا الاستراتيجية الوطنية للأمن السـيبرني.

...

واكد اعضاء اللجنة برمجة جملة من الاستماعات والزيارات الميدانية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية،كما تقدموا بعدة مقترحات تهم خطة العمل في مجالي العمل التشريعي والرقابي ، حيث تمّ الاتفاق على اعتماد برنامج عمل تشاركي يواكب كل ماهو مستجدات .


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