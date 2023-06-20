رئيس الدولة يتحول ل يوم الأربعاء الى فرنسا للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"

ذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ مساء اليوم الثللثاء ان الرئيس قيس سعيّد، سيتحول يوم الأربعاء 21 جوان ، إلى باريس تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانيوال ماكرون، للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" والتي ستنعقد يومي 22 و23 جوان الجاري.



وتستضيف فرنسا خلال هذه القمة ما يزيد عن 300 رئيس دولة وحكومة ومنظمات دولية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك بناءً على مبادرة الرئيس الفرنسي .





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ويرمي هذا اللقاء إلى وضع أسس للنظام المالي الجديد بغية التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين الجديدة المتمثلة في مكافحة اللامساواة وتغيّر المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

