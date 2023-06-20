ميسي يحصل على 150 مليون دولار مع انتر ميامي الامريكي

كشفت تقارير اعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء عن تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي سيحصل بموجبه على مبلغ 150 مليون دولار.

وأكدت ذات المصادر أن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي لن تكتمل قبل 5 جويلية المقبل موعد فتح باب الانتقالات في البطولة الأمريكية.

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في كأس الدوريات يوم 21 جويلية القادم. كما كشفت تقارير أن ليونيل ميسي سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع النادي الأمريكي.

وتابعت ماركا أن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار وهذا الرقم يتضمن راتب اللاعب ومكافأة التوقيع بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.



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وسيحصل نجم برشلونة السابق على أموال إضافية من ثلاثة رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في البطولة الأمريكية.