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وزير الداخلية يؤبّن الشهيد الملازم أوّل ياسين ثابت

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 17:35 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تولّى وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الثلاثاء، بثكنة الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة، تأبين شهيد المؤسسة الأمنية الملازم أوّل ياسين ثابت، الذي استشهد أمس الثلاثاء في حادث إجرامي أثناء أدائه لواجبه.

وقد حضر موكب التأبين، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، عدد من أفراد عائلة الشهيد وثلّة من الإطارات العليا من الوزارة.

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تجدر الإشارة، إلى أن الملازم أوّل ياسين ثابت (33 سنة) لقي مصرعه على إثر تعرضه للطعن، صباح أمس الإثنين أمام مقر سفارة البرازيل لدى تونس بمنطقة البحيرة 1 بالضاحية الشمالية للعاصمة ، من قبل أستاذ تعليم عال عمره (53 سنة)، يعاني من اضطرابات نفسية ولا يتبنى الفكر الإرهابي، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها أمس.

وأضافت الوزارة، أنه تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق. كما تم نقله إلى المستشفى في انتظار استكمال الأبحاث معه.


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