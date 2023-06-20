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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف تميمة كأس أمم أوروبا 2024

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 16:07 قراءة: 0 د, 45 ث
      
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء عن تميمة النسخة المقبلة من كأس أمم أوروبا يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا من 14 جوان إلى 14 جويلية 2024، على 10 ملاعب بمشاركة 24 منتخبامع حملة تهدف إلى تنشيط الأطفال في القارة العجوز.
ونشر "يويفا" بيانا عبر موقعه الرسمي وحسابه على "توتير" أظهر التميمة على شكل دب وهو يعتبر لعبة الأطفال الشهيرة في ألمانيا، والتي قيل إنها ظهرت في أوائل القرن العشرين.
وجاء انطلاق التميمة من مدرسة ابتدائية في مدينة "غيلسنكيرشن" حيث فوجئ الأطفال بزيارة مدرسية من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم لشرح معنى التميمة
للأطفال والمسؤولين قبل مباراة كولومبيا الودية مساء اليوم الثلاثاء.
...

وحسب البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن التميمة تهدف إلى تشجيع الأطفال في جميع أنحاء أوروبا على حب كرة القدم واحترام قيمها.
وأطلق "يويفا" استفتاء جماهيريا موسعا عبر موقعه الإلكتروني لاختيار اسم للتميمة من 4 اختيارات وهي ألبارت، بارناردو، بارنهارت، وهيرزى فون بار.


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