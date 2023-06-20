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وزارة النقل تعلن عن إلغاء اضراب الجامعة العامة للسكك الحديدية ليومي 21 و 22 جوان 2023

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 12:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن إلغاء الاضراب الذي كانت الجامعة العامة للسكك الحديدية دعت الى تنفيذه يومي 21 و 22 جوان 2023 .


وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، انه تم التوصل الى قرار الغاء الاضراب إثر جلسة تفاوض أشرف عليها وزير النقل، ربيع المجيدي، بحضور الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي.
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وأكدت ان اللقاء حضره، ايضا، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والرئيس المدير العام لشركة التونسية لأشغال السكك الحديدية والكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية




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