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مؤسسة الشارقة للفنون تشارك في تظاهرة "دريم سيتي" بتونس

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تشارك مؤسسة الشارقة للفنون ببرنامج فني كبير ضمن فعاليات تظاهرة "دريم سيتي" في دورتها التاسعة التي ستُقام هذه السنة من 22 سبتمبر إلى 8 أكتوبر بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.

واستقبلت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، مساء اليوم الاثنين، شيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون ومدير هذه التظاهرة ومؤسسها سفيان ويسي والمسؤولة عن وحدة الإنتاج بجمعية "الشارع فن" عائشة زايد.

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وكان اللقاء فرصة لإعادة طرح المشاريع الفنية بين تونس ودولة الإمارات العربية، من بينها تهيئة مسكن العلامة ابن خلدون ومسجد القبة، حيث أكدت الوزيرة، في هذا الصدد، على أهمية بعث مدرسة عربية للهندسة المعمارية في اختصاص إعادة تهيئة المعالم التاريخية وذلك في إطار شراكة تجمع البلدين يستفيد منها المهندسون المعماريون من العالم العربي.

إثر ذلك تحوّلت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي إلى المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي حيث اطلعت على معرض الهادي الخيّاشي ونجله نورالدّين الخيّاشي وتعرّفت على أعمالهما التي اختصت في رسم البورتريه بالأسلوب الكلاسيكي، كما زارت معرضا آخر يقام بالتوازي بعنوان "رحلة مع الرصيد الوطني (1850-2021) " والذي يحتفي بثراء المشهد الفني التونسي.


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