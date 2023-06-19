تونس تُدين إطلاق النار والغارات الجوية لقوات الاحتلال الغاشم على مدينة جنين

أدانت تونس يوم الاثنين وبشدة عمليات إطلاق النار والغارات الجوية التي تشنّها قوات الاحتلال الغاشم على مدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية المُحتلّة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين والجرحى في صفوف المدنيين العزّل.



ودعت تونس في بيان اصدرته مساء يوم الاثنين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، والإيقاف الفوري لهذا العدوان المُتكرّر والمُمنهج".

ودعت تونس المجموعة الدولية ايضا الى " إلزام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) انتهاكاتها السافرة وحملها على احترام قرارات الشرعيّة الدولية"



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وجدّدت تونس وفق البلاغ ذاته " تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت له في الدفاع عن قضيته العادلة من أجل استرداد حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وفي حصيلة اولية ،اسفرت عمليات إطلاق النار والغارات الجوية التي تشنّها قوات الاحتلال في مدينة جنين عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة نحو 100 آخرين.