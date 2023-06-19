صفاقس: المجمع المهني الجهوي للمخابز العصرية يلوح بتنفيذ إضراب عن العمل لمدة ثلاثة ايام بداية من يوم 26 جوان الجاري

لوح المجمع المهني الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" بتنفيذ إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 26 جوان الجاري، في حال واصلت وزارة التجارة منع المخابز العصرية من صناعة وبيع خبز العيد.



وذكر المجمع المهني في بيان أصدره اليوم الإثنين أن "وزارة التجارة، وبإيعاز وضغوط متواصلة من أصحاب المخابز المصنفة، إرتأت منذ عيد الفطر الماضي، أن تصدر في خطوة غير مسبوقة ترخيصا إستثنائيا للمخابز المصنفة لصناعة هذا الخبز، ومنعت في المقابل المخابز العصرية من صناعة خبز العيد، ملوحة بمحاضر وعقوبات قاسية إذا ما تجرأ أحد على صناعة وبيع هذا النوع من الخبز من دون ترخيص".





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وإعتبر في ذات البيان "إن السماح لطرف بصناعة وبيع خبز العيد وحرمان طرف آخر يعد ممارسة مثلى لسياسة المكيالين"، وفق تقديره، مشيرا إلى أنه "كان الأولى السماح للمخابز العصرية التي تستخدم فارينة مميزة مدعمة جزئيا بصناعة وبيع خبز العيد بدل المخابز المصنفة التي تستخدم فارينة مدعمة بالكامل"، ودعا سلطة الإشراف الى التدخل.



وأوضح رئيس المجمع الجهوي سالم البادري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء ان مخابز ولاية صفاقس بصنفيها المصنفة والعصرية، تعد العدة قبل ايام من حلول العيد، لصناعة خبز العيد الذي تتميز به الولاية عن باقي الولايات ويمثل فرصة للمخابز لترسيخ هذه العادة الاجتماعية.



يذكر أن جهة صفاقس، تضم حوالي 140 مخبزة غير مصنفة مختصة في صنع الخبز الرفيع " الباقات" بمادة الفارينة الرفيعة، وحوالي 120 مخبزة مصنفة صنف "ج" لصنع "الباقات" بمادة الفارينة المدعمة، وأكثر من 200 مخبزة مصنفة صنف"أ" لصنع الخبز الكبير بمادة الفارينة المدعمة.