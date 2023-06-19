الحمامات تحتضن دورة الامم الافريقية الودية لكرة اليد الشاطئية للاكابر والكبريات

تحتضن المنطقة السياحية ياسمين الحمامات فعاليات دورة الامم الافريقية الودية لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات ايام 20 و 21 و 22 جوان الجاري وذلك تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة اليد، ومن تنظيم الجامعة التونسية للعبة.



وتشارك منتخبات تونس والجزائر والمغرب والطوغو في منافسات الرجال بينما ستجمع منافسات السيدات منتخبات تونس

والجزائر ومالي وكينيا.



...



وتندرج هذه الدورة في إطار إستعدادات هذه المنتخبات للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية التي ستختضنها بلادنا من 23 إلى 30 جوان حيث تمّ إعتماد هذه البطولة لتجربة مدى جاهزية اللجنة المنظمة للألعاب على جميع المستويات.

