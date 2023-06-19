Babnet

الحمامات تحتضن دورة الامم الافريقية الودية لكرة اليد الشاطئية للاكابر والكبريات

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 21:29 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تحتضن المنطقة السياحية ياسمين الحمامات فعاليات دورة الامم الافريقية الودية لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات ايام 20 و 21 و 22 جوان الجاري وذلك تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة اليد، ومن تنظيم الجامعة التونسية للعبة.

وتشارك منتخبات تونس والجزائر والمغرب والطوغو في منافسات الرجال بينما ستجمع منافسات السيدات منتخبات تونس
والجزائر ومالي وكينيا.
...

وتندرج هذه الدورة في إطار إستعدادات هذه المنتخبات للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية التي ستختضنها بلادنا من 23 إلى 30 جوان حيث تمّ إعتماد هذه البطولة لتجربة مدى جاهزية اللجنة المنظمة للألعاب على جميع المستويات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268595


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:43 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
26°
 Babnet34° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2337°-2438°-2538°-2736°-27
  • Avoirs en devises
    22605,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,37376 DT        1$ =3,08510 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   1186,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*