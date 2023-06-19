وزيرة داخلية ألمانيا: " لا بدّ من العمل معا لمكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر ووضع حد للوفيات الرهيبة الحاصلة في المتوسط "

أكّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الإثنين على أهمية تكاتف الجهود والعمل معا في مجال الهجرة ، وكذلك في مجال التعاون والأمن و الوقاية من الكوارث.





وأبرزت ،خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة الي جانب نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان، أنّ الأمر يتعلّق بوضع حد للوفيات الرهيبة الحاصلة في البحر الأبيض المتوسط وكذلك بمعايير حقوق الإنسان وبإيجاد طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا دون أخذ طريق الخطر .



وأوضحت أن تكاتف الجهود في مكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر له دور فعال في صالح كل من تونس وفرنسا والمانيا.كما أكدت حرص ألمانيا على العمل مع فرنسا في هذه المجالات للحد من المعاناة الرهيبة للأشخاص القادمين من بلدان افريقية أخرى، وفق قولها، معربة عن أملها في أن لا تتكرّر المأساة التي جدّت مؤخّرا على الحدود اليونانية في إشارة إلى حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية مؤخرا والذي أسفر عن وفاة 78 شخصا .وكانت الوزيرة الألمانية و نظيرها الفرنسي تطرقا خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بوزير الداخلية كمال الفقي إلى أهمية مكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز الإنقاذ البحري، ، وأكدا على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق مع تونس.وتؤدي وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى جانب نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان زيارة رسمية إلى تونس انطلقت منذ يوم أمس الأحد مخصصة لملف الهجرة غير النظامية .وتهدف هذه الزيارة إلى تقوية علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية .يذكر انّ المسؤولان الاوروبيان قد التقيا صباح اليوم الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد