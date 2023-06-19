Babnet

وزيرة داخلية ألمانيا: " لا بدّ من العمل معا لمكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر ووضع حد للوفيات الرهيبة الحاصلة في المتوسط "

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 18:33 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أكّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الإثنين على أهمية تكاتف الجهود والعمل معا في مجال الهجرة ، وكذلك في مجال التعاون والأمن و الوقاية من الكوارث.


وأبرزت ،خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة الي جانب نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان، أنّ الأمر يتعلّق بوضع حد للوفيات الرهيبة الحاصلة في البحر الأبيض المتوسط وكذلك بمعايير حقوق الإنسان وبإيجاد طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا دون أخذ طريق الخطر .
...


وأوضحت أن تكاتف الجهود في مكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر له دور فعال في صالح كل من تونس وفرنسا والمانيا.
أخبار ذات صلة:
فرنسا تخصص 25,8 مليون أورو لتونس في إطار التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية (جيرالد دارمانان) ...

كما أكدت حرص ألمانيا على العمل مع فرنسا في هذه المجالات للحد من المعاناة الرهيبة للأشخاص القادمين من بلدان افريقية أخرى، وفق قولها، معربة عن أملها في أن لا تتكرّر المأساة التي جدّت مؤخّرا على الحدود اليونانية في إشارة إلى حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية مؤخرا والذي أسفر عن وفاة 78 شخصا .

وكانت الوزيرة الألمانية و نظيرها الفرنسي تطرقا خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بوزير الداخلية كمال الفقي إلى أهمية مكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز الإنقاذ البحري، ، وأكدا على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق مع تونس.

وتؤدي وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى جانب نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان زيارة رسمية إلى تونس انطلقت منذ يوم أمس الأحد مخصصة لملف الهجرة غير النظامية .
وتهدف هذه الزيارة إلى تقوية علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية .

يذكر انّ المسؤولان الاوروبيان قد التقيا صباح اليوم الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268587


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:43 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
28°
 Babnet34° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2337°-2438°-2538°-2736°-27
  • Avoirs en devises
    22605,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,37376 DT        1$ =3,08510 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   1186,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*