أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تعيين المدير المركزي للموارد المالية والبشرية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية محمد كريّم رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلفا لعماد التركي.
تعيين محمد كريّم رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
En continu...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:33
|19:43
|16:12
|12:28
|05:00
|03:08
|
29°
|34°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.66 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|37°-23
|41°-24
|42°-25
|41°-27
|37°-25
زوّارنا يتصفحون الآن >>
*-*
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 46 481) صفاقس: الإحتفاظ بإبن الهالكين وصد
( 43 124) هذا ما قرره القضاء في حق محرز ا
( 32 531) بعد 10 سنوات قضية يسر للتنمية...
( 26 722) جريمة الجبل الاحمر ... إيقاف 5 مته
( 26 718) فيديو اليوم: نجيب الدزيري يرقص في
( 24 511) هذا ما قرره القطب المالي في ملف تد
( 22 244) سيف مخلوف: اتحدى عماد الحمامي يقو
( 22 150) رفيق بوشناق يرد على يوسف الصديق...
( 21 535) المدينة المنورة: استقبال خاص للحا
( 18 899) الرابطة الاولى (الجولة 11) - التع
( 17 649) لسعد اليعقوبي: "الي يحب يعارك رئيس
( 17 108) معدل تعبئة السدود يبلغ مستوى 36،5
( 16 863) انس جابر تغادر بطولة رولان غار
( 16 449) على اي اف ام... لحمت بين نجيب الدز
( 15 979) امتحان الباكالوريا 2023 في الجهات
( 15 784) سيدي البشير... دورية أمنية تعيد ام
( 15 693) نص البيان المشترك بين تونس والإتحا
( 15 624) انس جابر تصعد الى الدور السادس عشر
( 15 371) القبض على مجموعة من عملة الشحن بمط
( 15 362) التمديد في سن التقاعد يعرقل الادار
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 268578