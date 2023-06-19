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تعيين محمد كريّم رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 17:12 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تعيين المدير المركزي للموارد المالية والبشرية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية محمد كريّم رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلفا لعماد التركي.


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