الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه وزيري داخلية فرنسا وألمانيا: "تونس لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها"

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن تونس "لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها، ولن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى".



كما جدّد سعيّد، في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، موقفه المتعلّق بضرورة "اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب، لا على محاولة معالجة النتائج"، داعيا إلى "تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية"، وفق توصيفه.





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