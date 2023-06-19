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إحباط ثماني عمليات هجرة غير نظامية بنابل والمنستير وضبط 139 مجتازا (الحرس الوطني)

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني بنابل والمنستير ليلة السبت/الأحد من إحباط ثماني عمليات هجرة غير نظامية وضبط 139 مهاجرا بينهم أجانب، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وفي هذا الشأن، أفاد المصدر ذاته، في بلاغ الإثنين، بأن المنطقة البحرية بنابل أحبطت أربع عمليات اجتياز وضبطت 75 شخصا تونسيا، بينهم ثلاثة أطفال.

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وحجزت ثلاثة زوارق مجهزة بأربعة محركات بحرية.

بدورها، تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير من إحباط أربع عمليات اجتياز وضبط 64 مجتازا، بينهم 26 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وواحد يحمل جنسية بلد عربي.

وحجزت الوحدات الوسائل المستغلة في عمليات الاجتياز.


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