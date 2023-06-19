انطلاق التسجيل بداية من يوم غد الثلاثاء في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا

أفادت وزارة التربية اليوم الاثنين، أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2023، بداية من يوم غد الثلاثاء 20 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا، التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم
وأضافت وزارة التربية في بلاغ لها أنه يتعين على الراغبين في الحصول على نتائجهم توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:
وأضافت وزارة التربية في بلاغ لها أنه يتعين على الراغبين في الحصول على نتائجهم توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:
BAC
ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكوّنا من ستة (06) أرقام ورقم بطاقة التعريف من ثمانية (08) أرقام
ويتحصل المنتفعون بهذه الخدمة على كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار و المعدل النهائي و أعداد مختلف المواد وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج يوم 25 جوان الجاري
وللاشارة كانت الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا قد انتظمت أيام 7 و 8 و 9 و 12 و13 و14 جوان 2023
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