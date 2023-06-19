انطلاق التسجيل بداية من يوم غد الثلاثاء في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا

أفادت وزارة التربية اليوم الاثنين، أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2023، بداية من يوم غد الثلاثاء 20 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا، التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم





وأضافت وزارة التربية في بلاغ لها أنه يتعين على الراغبين في الحصول على نتائجهم توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:



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