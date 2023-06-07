اليوم ... اكثر من 137 الف تلميذ يجتازون امتحان البكالوريا دورة 2023

يجتاز 137 الف و906 تلميذا الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا دورة سنة 2023، التي تنطلق بداية من اليوم 7 جوان، وتتواصل ايام 8 و9 و12و13و14 من نفس الشهر، ويقع الافصاح عن نتائجها يوم 25 من نفس الشهر..



ويتوزع مجموع المترشحين لدورة البكالوريا لهذا العام، الى 112573 تلميذا أي بنسبة 82 بالمائة في المعاهد العمومية، و18539 تلميذا أي بنسبة 13 في المعاهد الخاصة ، فيما يقدر عدد المترشحين بصفة فردية ب6794 مترشحا أي بنسبة 5 بالمائة من مجموع المترشحين.





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وخصصت وزارة التربية هذه السنة 584 مركز اختبار كتابي و27 مركز ايداع و4 مراكز تحويل المواضيع الى البراي و7 مراكز تجميع وتوزيع و28 مركزا لاصلاح الاختبارات الكتابية.





ويتوزع المترشحين على سبعة شعب كالتالي :



48260 إقتصاد وتصرف (35 %)

27149 آداب (20 %)

8673 رياضيات (6 %)

25987 علوم تجريبية (19 %)

17249 علوم تقنية (12 %)

1306 رياضة (1 %)

9282 علوم إعلامية (7 %)



وبالنسبة للإجراءات الاستثنائية في امتحان البكالوريا لدورة جوان 2023 أفادت وزارة التربية أنه تم تضخيم الخط لفائدة 91 مترشحا و تقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي لفائدة 47 مترشحا و ترجمة المواضيع للغة الفرنسية في مواد الفلسفة شعب علمية والتاريخ والجغرافيا شعبة الاقتصاد والتصرف لفائدة 5 من المترشحين الى جانب اضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 471 مترشحا واجتياز الامتحان بالسجن لفائدة 14 مترشحا واستعمال اللوحة الرقمية لمترشح واحد