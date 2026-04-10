تواصل سلسلة أنشطة مشروع "في تناغم مع البيانو" بالنجمة الزهراء

Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 13:12
      
لليوم الثالث على التوالي، تتواصل  فعاليات مشروع "في تناغم مع البيانو" من خلال سلسلة الأنشطة المخصصة للتعريف بأهمية ضبط آلة البيانو وصيانتها والمحافظة عليها، التي يُنظمها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" من 8 إلى 18 أفريل 2026.
وتندرج هذه الأنشطة، التي تجمع بين اللقاءات والماستر كلاس وغيرها من الأنشطة التعريفية، في إطار مشروع "في تناغم مع البيانو"، سلسلة الذي يُنجز في إطار شراكة بين مركز الموسيقى العربية والمتوسطية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس من خلال برنامج "فولبرايت".
ويهدف هذا المشروع إلى التعريف بأهمية صيانة البيانو  وتعديله كجزء من التراث الموسيقي، و إبراز الآفاق المهنية المرتبطة بمهن تعديل البيانو وصيانته، و تشجيع الشباب التونسي على اكتشاف هذا المجال والتفكير فيه كمسار تكويني ومهني، والمساهمة في إرساء ديناميكية تكوينية أولية لفائدة المهتمين بهذا الاختصاص.

وتُقام هذه الأنشطة تحت إشراف المختص في تعديل البيانو وصيانته وتكوين الفنيين في هذا المجال، الأمريكي James Arthur Busby.
وفي هذا الإطار، يمكن للمهتمين بتلقي تكوين معمق في هذا المجال التسجيل في حصص تمهيدية وأيام انتقاء أولي مبرمجة للغرض، يومي 12 و 13 أفريل الجاري، وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل المنشورة على الصفحة الاجتماعية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
 
