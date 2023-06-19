تأهل نيجيريا والرأس الأخضر لكأس الأمم الأفريقية بالفوز على سيراليون وبوركينا فاسو

تأهل منتخب نيجيريا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعد فوزه على مضيفه منتخب سيراليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب سامويل كانيون دو، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة للكان.



سجل ثلاثية نيجيريا كل من فيكتور أوسيمين هدفين في الدقيقتين 19 و32 وكيليتشي إيهياناتشو بالدقيقة 94، بينما أحرز هدفي سيراليون كل من مصطفى بندو في الدقيقة 41 وأوجوستوس كارغبو بالدقيقة 84.

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سجل ثلاثية نيجيريا كل من فيكتور أوسيمين هدفين في الدقيقتين 19 و32 وكيليتشي إيهياناتشو بالدقيقة 94، بينما أحرز هدفي سيراليون كل من مصطفى بندو في الدقيقة 41 وأوجوستوس كارغبو بالدقيقة 84.

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ورفع هذا الفوز رصيد منتخب نيجيريا إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ويتأهل للكان رفقة منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد سيراليون عند 5 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب ساوتومي وبرينسيب المجموعة بنقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من المجموعة الثانية، تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى نهائيات الأمم الأفريقية، بعد فوزه الثمين على ضيفه منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الرأس الأخضر كل من تياغو مانويل بيبي في الدقيقة السابعة وجواو باولو بالدقيقة 67 وفاغنر في الدقيقة 90، بينما أحرز اللاعب إيوسوفو دايو هدف بوركينا فاسو في الدقيقة 45.

ورفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ليتأهل للكان رفقة منتخب بوركينا فاسو صاحب الصدارة بفارق الأهداف عن الرأس الأخضر.

