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تصفيات كان-2024 (الجولة الخامسة): نتائج جزئية

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 22:54 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في ما يلي نتائج المباريات التي جرت يومي الخميس والسبت في اطار الجولة الخامسة
لتصفيات كأس إفريقيا للأمم.2024 :

الخميس 14 جوان:
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جنوب السودان - غامبيا 2-3
ساو تومي - غينيا بيساو 0-1
غينيا - مصر 1-2

السبت 17 جوان:

زامبيا - كوت ديفوار 3-0
ج.إفريقيا الوسطى - أنغولا 1-2
ليزوتو - القمر 0-1
غينيا الاستوائية - تونس 1-0
جنوب إفريقيا - المغرب 2-1
بوتسوانا - ليبيا 1-0
البنين - السنغال 1-1

الأحد 18 جوان:

س 00ر14 تنزانيا - النيجر (مجموعة6)
س 00ر14 رواندا - الموزمبيق (مجموعة12)
س 00ر15 مدغشقر - غانا (مجموعة5)
س 00ر16 أوغندا - الجزائر (مجموعة6)
س 00ر16 إسواتيني - الطوغو (مجموعة2)
س 00ر17 الرأس الأخضر - بوركينا فاسو (مجموعة2)
س 00ر17 الكونغو - مالي (مجموعة7)
س 00ر17 سيرا ليون - نيجيريا (مجموعة1)
س 00ر19 الغابون - ج.د. الكونغو (مجموعة 9)

الثلاثاء 20 جوان:
س 00ر15 إثيوبيا - مالاوي (مجموعة 4)
س 00ر17 بوروندي - ناميبيا (مجموعة 3)
س 00ر19 السودان - موريتانيا (مجموعة 9).


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