تصفيات كان-2024 (الجولة الخامسة): نتائج جزئية

في ما يلي نتائج المباريات التي جرت يومي الخميس والسبت في اطار الجولة الخامسة

لتصفيات كأس إفريقيا للأمم.2024 :



الخميس 14 جوان:



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جنوب السودان - غامبيا 2-3

ساو تومي - غينيا بيساو 0-1

غينيا - مصر 1-2



السبت 17 جوان:



زامبيا - كوت ديفوار 3-0

ج.إفريقيا الوسطى - أنغولا 1-2

ليزوتو - القمر 0-1

غينيا الاستوائية - تونس 1-0

جنوب إفريقيا - المغرب 2-1

بوتسوانا - ليبيا 1-0

البنين - السنغال 1-1



الأحد 18 جوان:



س 00ر14 تنزانيا - النيجر (مجموعة6)

س 00ر14 رواندا - الموزمبيق (مجموعة12)

س 00ر15 مدغشقر - غانا (مجموعة5)

س 00ر16 أوغندا - الجزائر (مجموعة6)

س 00ر16 إسواتيني - الطوغو (مجموعة2)

س 00ر17 الرأس الأخضر - بوركينا فاسو (مجموعة2)

س 00ر17 الكونغو - مالي (مجموعة7)

س 00ر17 سيرا ليون - نيجيريا (مجموعة1)

س 00ر19 الغابون - ج.د. الكونغو (مجموعة 9)



الثلاثاء 20 جوان:

س 00ر15 إثيوبيا - مالاوي (مجموعة 4)

س 00ر17 بوروندي - ناميبيا (مجموعة 3)

س 00ر19 السودان - موريتانيا (مجموعة 9).

