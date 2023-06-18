مطار جربة جرجيس الدولي| إقلاع الرحلة الثانية لحجيج ولاية مدنين

أقلعت مساء اليوم الاحد من مطار جربة جرجيس الدولي بمدنين، الرحلة الثانية والأخيرة لحجيج ولاية مدنين والتي كان على متنها 307 حاجا وحاجة من معتمديات جزيرة جربة الثلاث وجرجيس وبن قردان إلى جانب 3 مرافقين و4 مرشدين وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين أيمن بن عمر الذي رافق حجيج هذه الرحلة.

وستتجه هذه الرحلة نحو مطار جدة على أن تعود يوم 12 جويلية 2023 من مطار المدينة المنورة فيما ستعود الرحلة الأولى التي أقلعت يوم الأحد الماضي يوم 5 جويلية 2023.

وقد كان على متن هذه الرحلة الأخيرة لحجيج بيت الله الحرام أصغر حاج وحاجة من جزيرة جربة عمر الحاجة 36 سنة ويبلغ عمر الحاج 40 سنة فيما يبلغ عمر أكبر حاج 100 سنة من معتمدية جرجيس.

وعلى غرار الرحلة الأولى التي نقلت حجيج ولايتي مدنين وتطاوين فقد تميزت هذه الرحلة الأخيرة أيضا بسلاسة الخدمات وبتجند كل المتدخلين لضمان راحة قاصدي بيت الله الحرام وتأمين أفضل الظروف لسفرهم من المتدخلين بالمطار والشؤون الدينية والصحة التي وفرت عددا هاما من الكمامات للحجيج وجال التعقيم إلى جانب ما رافق هذه الرحلة من أجواء الاحتفال لفرقة الانشاد الديني .



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