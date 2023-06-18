تصفيات /يورو 2024/: فرنسا وإنقلترا والبرتغال تسعى للحفاظ على العلامة الكاملة

تنطلق غدا /الاثنين/ الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، حيث تسعى فيها منتخبات فرنسا وإنقلترا والبرتغال للحفاظ على العلامة الكاملة، والاقتراب من بلوغ النهائيات.



وتتصدر فرنسا، وصيفة كأس العالم قطر 2022، المجموعة الثانية بتسع نقاط من ثلاث مباريات، آخرها الفوز على جبل طارق 3 / صفر يوم الجمعة الماضي.

وكانت فرنسا، بطلة أوروبا عامي 1984 و2000، قد افتتحت التصفيات بالعلامة الكاملة بفوزها على هولندا 4 / صفر، وعلى جمهورية أيرلندا 1 / صفر في مستهل مشوارها في مارس الماضي.



...





وستكون مرشحة للفوز أمام اليونان على ملعب استاد دو فرانس في العاصمة باريس غدا الاثنين، علما بأن الأخيرة تسعى أيضا للمحافظة على سجل مثالي بعد فوزها في أول مباراتين على جبل طارق و أيرلندا.



وستكون الفرصة سانحة للمهاجم الفرنسي جيرو لخوض مباراته رقم 124 في صفوف منتخب فرنسا، ويصبح ثالث أكثر لاعب تمثيلا للديوك، بعد أن عادل رقم تييري هنري في المباراة السابقة (123)، ولا يتقدم عليهما سوى ليليان تورام (142)، والحارس المعتزل هوغو لوريس صاحب الرقم القياسي بـ (145) مباراة.

بدورها، تتطلع إنقلترا للمحافظة على انطلاقتها المثالية في التصفيات القارية، عندما تستقبل مقدونيا الشمالية على ملعب أولد ترافورد.

ويتصدر وصيف بطل أوروبا المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بعد فوز ثالث الجمعة على مالطا 4 / صفر، بعد أن حقق بداية رائعة بالفوز على كل من إيطاليا حاملة اللقب وأوكرانيا.

وتتساوى ثلاثة منتخبات بثلاث نقاط هي إيطاليا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا، فيما تتذيل مالطا الترتيب دون أي نقطة.

وتحل البرتغال ضيفة على آيسلندا، بعد غد /الثلاثاء/، في مباراة من المتوقع أن يكمل فيها النجم كريستيانو رونالدو المئوية الثانية بقميص المنتخب البرتغالي، بعد أن خاض مباراته رقم 199 خلال الفوز على البوسنة 3 / صفر أمس.

وتتصدر البرتغال المجموعة العاشرة التي تضم ستة منتخبات برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا التي تحل على ليشتنشتاين، فيما تلتقي البوسنة (3 نقاط) على أرضها مع لوكسمبورغ (4 نقاط).

وتسعى النرويج لتعويض خيبة الأمل أمام ضيفتها قبرص، الثلاثاء، بعد أن منيت بخسارة قاسية على أرضها أمام إسكتلندا 1 / 2، بتلقيها هدفين في الدقائق الثلاث الأخيرة (87 و89).

وتتصدر إسكتلندا المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بفارق خمس نقاط عن جورجيا الثانية، وست نقاط عن إسبانيا التي لعبت مباراة أقل، وثماني نقاط عن النرويج التي باتت في المركز الرابع.

وتسعى بلجيكا للعودة إلى سكة الانتصارات بعد اكتفائها بالتعادل أمام ضيفتها النمسا 1 / 1، السبت، وذلك عندما تواجه إستونيا /الثلاثاء/.

وتحتل بلجيكا المركز الثاني (4 نقاط من مباراتين) في المجموعة السادسة، متأخرة بثلاث نقاط عن النمسا، علما بأن أول منتخبين من كل مجموعة يتأهلان إلى النهائيات.

كما تطمح سويسرا إلى الحفاظ على العلامة الكاملة في المجموعة التاسعة، عندما تستضيف رومانيا، ساعية لرفع رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات.

