الكأس الذهبية 2023.. المنتخب القطري يلتقي نظيره النيوزلندي وديا غدا الاثنين

يلتقي المنتخب القطري الأول لكرة القدم نظيره النيوزلندي، يوم غد /الاثنين/، في مباراة ودية دولية بالنمسا، خلال معسكر يقيمه هناك تحضيرا لخوض غمار الكأس الذهبية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 24 جوان إلى 16 جويلية المقبل.

وستكون المباراة المقررة على استاد سونيسي قرب العاصمة فيينا أمام نيوزلندا هي الثالثة والأخيرة خلال المعسكر الذي دخله المنتخب القطري منذ الأول من شهر جوان الجاري، حيث كان قد خسر في المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا للمحليين بهدف دون رد، ثم انتصر على المنتخب الجامايكي بهدفين لهدف، وستغادر البعثة عقب مباراة نيوزلندا إلى الولايات المتحدة للمشاركة الثانية في الكأس الذهبية بعد الأولى في النسخة الماضية 2021، والتي شهدت ظهورا مشرفا بالوصول إلى الدور نصف النهائي، قبل الخسارة بهدف دون رد أمام المنتخب الأمريكي صاحب الأرض الذي توج بطلا لاحقا.

وتحظى مواجهة الغد بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب القطري من أجل اختيار القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا للمشاركة في الكأس الذهبية، بعد تقييم لأداء ومستوى اللاعبين خلال المعسكر، حيث منح كيروش الفرصة لكل اللاعبين خلال المباريات الودية، بغرض الوصول إلى كامل الجهوزية قبل البطولة التي تعد إحدى المحطات التنافسية المهمة لإعداد المنتخب لبدء مشوار تصفيات كأس العالم 2026، وخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة مطلع العام المقبل.





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وضمت قائمة المنتخب القطري في المعسكر كلا من: جاسم الهيل، وصلاح زكريا، ومشعل برشم، ويوسف حسن لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع: أحمد سهيل، وبسام الراوي، وجاسم جابر، وحازم أحمد، وطارق سلمان، ومصعب خضر، ومحمد النعيمي، وهمام الأمين، ويوسف أيمن، وفي خط الوسط: أحمد فتحي، وعاصم مادبو، وعبد الله معرفي، وعلي أسد، ومحمد وعد، ومصطفى مشعل، ومهدي سالم، وفي خط الهجوم: أحمد علاء، والمعز علي، وتميم منصور، وخالد منير، ومحمد مونتاري، ويوسف عبد الرزاق.

وكانت قرعة الكأس الذهبية قد وضعت المنتخب القطري في المجموعة الثانية برفقة منتخبات المكسيك، وهايتي، وهندوراس، على أن يستهل مشوار البطولة بمواجهة منتخب هايتي يوم 25 يونيو الجاري، قبل أن يلتقي منتخب هندوراس يوم 29 الشهر نفسه، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة من العيار الثقيل مع المنتخب المكسيكي يوم 2 جويلية المقبل.