انطلاق مباريات الدورة الرابعة للبطولة الوطنية في الكرة الحديدية بمشاركة 32 فريقا ببوسالم

انطلقت صباح اليوم الاحد مباريات الدورة الرابعة للبطولة الوطنية في الكرة الحديدية بأحد ملاعب مدينة بوسالم .



وقال رئيس جمعية الاتحاد الرياضي للكرة الحديدية ببوسالم محمد الورهاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تقاليد الكرة الحديدية ببوعوان وبوسالم باتت محل اقبال من الشباب والأطفال لافتا الى ما حققه عدد من اللاعبين من نتائج مشرفة مشاركات دولية سابقة على غرار مشاركة فريق الاتحاد في دورة الصين 2006 وفوز ريان الحمدي (21 سنة) واسامة البلطي (22 سنة) سنة 2021 من جمعية النسر الرياضي ببوعوان بميداليتين برنزيتين وكذلك فوز ريان الحمدي مرة أخرى بدورة دولية بفرنسا وحصوله على الميدالية الذهبية إضافة الى مشاركة سماح المرايدي في بطولة للاصاغر سنة 2004 بموناكو ويسرى المحمدي التي شاركت في دورة الصين سنة 2006 وبطولة كاس افريقيا للفتيات بالجزائر 2022.

ودعا في ذات الوقت الى ضرورة الاهتمام بالرياضات الفردية وتأطير المقبلين عليها من الشباب والأطفال وتحفيز المشاركين بكل اشكال الدعم الضامنة لديمومة هذه الرياضات بما يساعدها على تحقيق نتائج محترمة في المشاركات الدولية.



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