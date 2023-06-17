انتظم مساء اليوم السبت بالمنتزه البلدي بالمرسى حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا، التي ستستمر فعالياتها الى غاية 22 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من 12 دولة.
وواكب حفل الافتتاح رئيسة الجامعة التونسية للكرة الحديدية زهرة السماعلي، و مدير ديوان وزير الشباب والرياضة شكري بلحسن، ورئيس الاتحاد الافريقي للكرة الحديدية، ياسين الكافي الذين أجمعوا على ثقتهم في نجاح الدورة على المستوى الفني والتنظيمي، ومساهمتها في نشر قيم الرياضية وروح التعاون القاري والدولي.
وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم بحضور جماهيري هام وغفير لعشاق ومتابعي رياضة الكرة الحديدية، تنظيم فقرات موسيقية، وعروض للباس التقليدي، كانت قد أمنتها بعض الجمعيات في اطار ترويجها للمورث الثقافي والحضاري والسياحي التونسي، مع استعراض لأعلام الدول المشاركة وتقديم لللاعبين وللحكام الذين سيشاركون في البطولة.
وعلى هامش المناسبة، أكد عادل الحلاب مدرب المنتخب التونسي للكرة الحديدية أنّ جل العناصر الوطنية عازمة على التألق في البطولة الافريقية واعتلاء منصة التتويج، متوقعا أن تشهد الدورة بروز عدد هام من اللاعبين التونسيين وفوزهم بأكثر من ميدالية ذهبية، على غرار ريان حمدي و أشرف الزواوي بطلي العالم، و حمزة الخياري المتوج ببطولة افريقيا في الجزائر.
وواكب حفل الافتتاح رئيسة الجامعة التونسية للكرة الحديدية زهرة السماعلي، و مدير ديوان وزير الشباب والرياضة شكري بلحسن، ورئيس الاتحاد الافريقي للكرة الحديدية، ياسين الكافي الذين أجمعوا على ثقتهم في نجاح الدورة على المستوى الفني والتنظيمي، ومساهمتها في نشر قيم الرياضية وروح التعاون القاري والدولي.
وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم بحضور جماهيري هام وغفير لعشاق ومتابعي رياضة الكرة الحديدية، تنظيم فقرات موسيقية، وعروض للباس التقليدي، كانت قد أمنتها بعض الجمعيات في اطار ترويجها للمورث الثقافي والحضاري والسياحي التونسي، مع استعراض لأعلام الدول المشاركة وتقديم لللاعبين وللحكام الذين سيشاركون في البطولة.
وعلى هامش المناسبة، أكد عادل الحلاب مدرب المنتخب التونسي للكرة الحديدية أنّ جل العناصر الوطنية عازمة على التألق في البطولة الافريقية واعتلاء منصة التتويج، متوقعا أن تشهد الدورة بروز عدد هام من اللاعبين التونسيين وفوزهم بأكثر من ميدالية ذهبية، على غرار ريان حمدي و أشرف الزواوي بطلي العالم، و حمزة الخياري المتوج ببطولة افريقيا في الجزائر.
وأفاد أنّ تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للبطولة الافريقية جرت في ظروف طيبة، من خلال اقامة تمارين مكثفة و اجراء تربص داخلي في مدينة قعفور التابعة لولاية سليانة من 18 الى 21 ماي الماضي بمشاركة أكثر من 20 لاعبا ولاعبة، قبل الدخول في تمارين تصاعدية بمدينة الزهراء، على حدّ وصفه.
وأعرب أنّ التحضيرات للبطولة الافريقية ساهم فيها عدد من المدربين الوطنيين الجهوين، أساسا من جندوبة و سليانة، لافتا النظر الى أنّ الهدف المنشود هو اعلاء الراية الوطنية والمحافظة على تألق الكرة الحديدية التونسية على الصعد الدولي باختصاصاتها الثلاثة، الحرة و المقيدة و الرافا، لا سيما و أنّ تونس تعد رائدة عالميا في هذه الرياضة الى جانب فرنسا وايطاليا وسلوفينيا وكرواتيا و تركيا.
ولاحظ أنّ تعميم رياضة الكرةالحديدية في المدارس، و تكثيف مراكز التكوين الخاصة بها، مع مزيد ابرازها في المنابر الاعلامية، من شأنه أن يسهم في تطويرها واشعاعها وطنيا أكثر فكأثر، كما سيسهم في اكتشاف المزيد من المواهب والأبطال، ودفع الأولياء الى تشجيع أبنائهم على ممارستها واحترافها.
يذكر أنّ البلدان التي أعلنت مشاركتها في البطولة الافريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا هي تونس والجزائر وجنوب افريقيا والكاميرون ودجيبوتي ومصر وجزر الموريس وليبيا والمغرب وموريتانيا وموزمبيق ونيجيريا والسودان والطوغو.
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