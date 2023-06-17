انتظم مساء اليوم السبت بالمنتزه البلدي بالمرسى حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا، التي ستستمر فعالياتها الى غاية 22 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من 12 دولة.

وواكب حفل الافتتاح رئيسة الجامعة التونسية للكرة الحديدية زهرة السماعلي، و مدير ديوان وزير الشباب والرياضة شكري بلحسن، ورئيس الاتحاد الافريقي للكرة الحديدية، ياسين الكافي الذين أجمعوا على ثقتهم في نجاح الدورة على المستوى الفني والتنظيمي، ومساهمتها في نشر قيم الرياضية وروح التعاون القاري والدولي.

وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم بحضور جماهيري هام وغفير لعشاق ومتابعي رياضة الكرة الحديدية، تنظيم فقرات موسيقية، وعروض للباس التقليدي، كانت قد أمنتها بعض الجمعيات في اطار ترويجها للمورث الثقافي والحضاري والسياحي التونسي، مع استعراض لأعلام الدول المشاركة وتقديم لللاعبين وللحكام الذين سيشاركون في البطولة.

وعلى هامش المناسبة، أكد عادل الحلاب مدرب المنتخب التونسي للكرة الحديدية أنّ جل العناصر الوطنية عازمة على التألق في البطولة الافريقية واعتلاء منصة التتويج، متوقعا أن تشهد الدورة بروز عدد هام من اللاعبين التونسيين وفوزهم بأكثر من ميدالية ذهبية، على غرار ريان حمدي و أشرف الزواوي بطلي العالم، و حمزة الخياري المتوج ببطولة افريقيا في الجزائر.



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