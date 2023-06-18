غينيا الاستوائية - تونس 1-صفر| جلال القادري: وجدنا صعوبات كبيرة على مستوى التنشيط الهجومي

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جلال القادري في تصريح نقلته صفحة الجامعة بعد المباراة التي انهزم فيها المنتخب التونسي امس امام منتخب غينيا الاستوائية 0-1 في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لكاس امم افريقيا 2024 " كنا نعرف مسبقا ان المباراة ستكون صعبة كما هو منتظرا وقد جاءت في فترة صعبة جدا . اعتقد انه من الناحية الدفاعية كان الفريق وفيا لعادته ولعب باندفاع وبمجموعة متماسكة ودخل بشكل جيد في المباراة ".
واضاف " ما اقلقني في المباراة انه من الناحية الهجومية ظهرت بعض المشاكل على مستوى التجسيم عكس مقابلات سابقة للمنتخب حيث خلق الفريق عدة فرص موضحا " وجدنا صعوبات كبيرة في المباراة امام غينيا الاستوائية على مستوى التنشيط الهجومي ولم نضع المنافس في وضعيات صعبة ولم نخلق اللعب الهجومي كالعادة.
وقال " دون ان ابحث عن اعذار اعتبر ان نوعية عشب الملعب لم تكن مرضية ولم يعرف اللاعبون التعامل معها ".
واضاف " ما اقلقني في المباراة انه من الناحية الهجومية ظهرت بعض المشاكل على مستوى التجسيم عكس مقابلات سابقة للمنتخب حيث خلق الفريق عدة فرص موضحا " وجدنا صعوبات كبيرة في المباراة امام غينيا الاستوائية على مستوى التنشيط الهجومي ولم نضع المنافس في وضعيات صعبة ولم نخلق اللعب الهجومي كالعادة.
وقال " دون ان ابحث عن اعذار اعتبر ان نوعية عشب الملعب لم تكن مرضية ولم يعرف اللاعبون التعامل معها ".
رافضا مصطلح " اللاعبين الشبان " قال ان اللاعبين الجدد يندمجون شيئا فشيئا في الفريق مضيفا " يجب ان يكسب اللاعبون من المباراة مزيد الخبرة لكن يجب ان نكون اكثر تركيز في الاستحقاقات المقبلة لتحسين الاداء الهجومي.
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم انهزم امس في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية امام منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 0-1 في الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا 2024 ( المجموعة العاشرة) . وكلفت الهزيمة المنتخب الوطني خسارة مركز الصدارة لفائدة مضيفه منتخب غينيا الاستوائية ( 12 نقطة) الذي اصبح يتقدم بنقطتين عن ضيفه منتخب تونس ( 10 نقاط) .
ومازال المنتخب التونسي قادرا على استعادة المركز الاول لمجموعته في الجولة الاخيرة من التصفيات يوم 4 سبتمبر المقبل شرط الفوز على منتخب بوتسوانا في تونس مقابل "عدم انتصار" منتخب غينيا الاستوائية ( هزيمة او تعادل ) لحساب نفس الجولة في بنغازي امام المنتخب الليبي
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