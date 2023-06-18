غينيا الاستوائية - تونس 1-صفر| جلال القادري: وجدنا صعوبات كبيرة على مستوى التنشيط الهجومي

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جلال القادري في تصريح نقلته صفحة الجامعة بعد المباراة التي انهزم فيها المنتخب التونسي امس امام منتخب غينيا الاستوائية 0-1 في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لكاس امم افريقيا 2024 " كنا نعرف مسبقا ان المباراة ستكون صعبة كما هو منتظرا وقد جاءت في فترة صعبة جدا . اعتقد انه من الناحية الدفاعية كان الفريق وفيا لعادته ولعب باندفاع وبمجموعة متماسكة ودخل بشكل جيد في المباراة ".واضاف " ما اقلقني في المباراة انه من الناحية الهجومية ظهرت بعض المشاكل على مستوى التجسيم عكس مقابلات سابقة للمنتخب حيث خلق الفريق عدة فرص موضحا " وجدنا صعوبات كبيرة في المباراة امام غينيا الاستوائية على مستوى التنشيط الهجومي ولم نضع المنافس في وضعيات صعبة ولم نخلق اللعب الهجومي كالعادة.وقال " دون ان ابحث عن اعذار اعتبر ان نوعية عشب الملعب لم تكن مرضية ولم يعرف اللاعبون التعامل معها ".