جمعية علوم الفلك تحتفي باليوم العالمي للشمس غدا الاحد بساحة "سلا" بأريانة

تحتفل الجمعية التونسية لعلوم الفلك يوم الاحد 18 جوان الجاري باليوم العالمي للشمس الذي يصادف 21 جوان من كل سنة (أطول يوم في السنة) وتنظم بالمناسبة تظاهرة توعوية من خلال مجموعة من الورشات ورصد للشمس بساحة "سلا" بأريانة قرب الساعة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الواحدة بعد الظهر.



وبيّن نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، هشام بن يحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجمعية أعدت برنامجا ثريا للزائرين خاصة من الاطفال والشباب يتمحور حول الشمس من خلال الورشات ورصد البقع الشمسية والمتوهجات الشمسية (ألسن الانفجارات الشمسية) وذلك باستخدام وسائل آمنة ستوفرها الجمعية.

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وبيّن نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، هشام بن يحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجمعية أعدت برنامجا ثريا للزائرين خاصة من الاطفال والشباب يتمحور حول الشمس من خلال الورشات ورصد البقع الشمسية والمتوهجات الشمسية (ألسن الانفجارات الشمسية) وذلك باستخدام وسائل آمنة ستوفرها الجمعية.

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وأضاف أن الجديد في احتفالات الجمعية هذه السنة هو تبادل قياسات محيط الارض مع مكتبة الاسكندرية بمصر وذلك على خطى ايراتوستينيس عالم الرياضيات والفلك والجغرافي والشاعر (276 ق م-194/195 ق م) والذي صار كبير أمناء مكتبة الاسكندرية وهو أول شخص يقوم بحساب محيط الارض بطريقة دقيقة.

وأشار الى أن مكتبة الاسكندرية ستتولى بدورها قياس محيط الارض وتنظيم تظاهرة بالمناسبة وسيقع تبادل القياسات.

كما سيتم قياس كمية الطاقة التي توفرها الشمس للتوعية بمزاياها كمصدر للطاقة والتحذير من مخاطرها عند التعرض لاشعة الشمس، فضلا عن معرض صور للشمس تتضمن مختلف الظواهر الفلكية كالكسوف والخسوف والبقع الشمسية.

ودعا عموم المواطنين الى الاقبال بكثافة على التظاهرة وخاصة الشباب والاطفال من أجل نشر الثقافة العلمية والتحفيز على ممارسة العلم في الحياة اليومية والتعريف بعلم الفلك.