أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، السبت، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا من نهار اليوم السبت.



ويشمل الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، كل من حي إبن سينا والكبارية والمروج 1 و 2 و 3 و 4و 5و 6 ونعسان والمدينة الجديدة والياسمينات وحي الفتح.





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وعللت الشركة، الاضطراب والانقطاع في الماء الصالح للشرب، بسبب قيام مقاولة بأشغال لفائدة وزارة التجهيز والإسكان على المستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، ما ألحق أضرارا بالقناة الرئيسية لتوزيع المياه قطر 600 مم.



وينتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا، بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا من نفس اليوم السبت، وذلك فور انتهاء أشغال الاصلاح.

