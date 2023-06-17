عمار يلتقي وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، يوم الجمعة في مقر الوزارة ، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية "يامادا كنجي"، الذي يؤدي زيارة إلى تونس لترؤس أشغال الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية اليابانية بمعيّة كاتب الدولة للشؤون الخارجية منير بن رجيبة.



ونوّه الوزير بعراقة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، مشيدا بالدعم الياباني المتواصل لبلادنا وبتنامي الاستثمارات اليابانية في تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.



ونوّه الوزير بعراقة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، مشيدا بالدعم الياباني المتواصل لبلادنا وبتنامي الاستثمارات اليابانية في تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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من جهته، أشاد وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية بأهمية العلاقات التونسية اليابانية، مؤكّدا التزام حكومة بلاده بمواصلة تقديم الدعم الى تونس وتعزيز التعاون في القطاعات الواعدة، والتي تمثّل أولوية بالنسبة للبلدين.



وقد مثّلت الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية اليابانية مناسبة لتجديد رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بين تونس واليابان وتنويع مجالاته بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي.

