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ساديو ماني يقرر البقاء في بايرن ميونيخ (صحيفة)

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 17:31 قراءة: 0 د, 46 ث
      
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الجمعة عن رغبة النجم السنغالي ساديو ماني في البقاء مع بايرن ميونيخ الموسم المقبل رغم تلقيه عدة عروض مغرية آخرها من البطولة السعودية.
وكانت تقارير اعلامية قد ذكرت أن الاتفاق السعودي قدم عرضا رسميا لساديو ماني حاول فيه إقناع النجم السنغالي بتمثيل الفريق في الوقت الذي يريد فيه "البافاري" التخلص من لاعبه بعد موسم أول سيئ.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ساديو ماني أبلغ بايرن ميونيخ بوضوح بأنه سيعود استعدادا للموسم الجديد في 13 يجويلية وليس لديه أي نية لمغادرة النادي البافاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الدولي السنغالي عازم على إثبات قيمته في ميونيخ بعد موسم أول سئ وهو مقتنع تماما بمشروع الفريق.
...

وكان ساديو ماني قد انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2022 قادما من ليفربول مقابل 32 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2025.
وفي موسمه الأول مع الفريق البافاري، شارك ماني في 38 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.


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