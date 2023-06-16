أريانة: تظاهرة فنية في فنون السيرك بمنتزه بئر بلحسن

تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة وبدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات والمهرجانات الفنية والثقافية يحتضن منتزه بئر بلحسن بأريانة يوم الأربعاء 21 جوان بداية من الساعة السابعة مساءا تظاهرة فنية فرجوية في فنون السيرك.

ويتضمن برنامج التظاهرة التي تندرج في إطار الدورة السادسة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع، افتتاح قرية الفنون وتقديم عروض فنية وتنشيط الشارع ومسابقة لاكتشاف المواهب الشابة في مختلف الفنون وتختتم بعرض للسيرك الدولي يحمل عنوان "أحلام إفريقية".

جدير بالذكر أن الدورة السادسة للمهرجان الدولي لفنون السيرك و فنون انطلقت يوم 11 جوان الجاري من ضاحية المرسى، وتتواصل فعالياتها بعدد من ولايات الجمهورية، بمشاركة 12 بلدا وهي تونس وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وموريتانيا إضافة إلى السينغال وبوركينا فاسو

والكوت ديفوار والكامرون والأرجنتين والشيلي والبيرو.



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وتختتم التظاهرة يوم 25 جوان بالمعلم الأثري معبد المياه بمدينة زغوان.