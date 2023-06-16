Babnet

أريانة: تظاهرة فنية في فنون السيرك بمنتزه بئر بلحسن

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 14:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة وبدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات والمهرجانات الفنية والثقافية يحتضن منتزه بئر بلحسن بأريانة يوم الأربعاء 21 جوان بداية من الساعة السابعة مساءا تظاهرة فنية فرجوية في فنون السيرك.
ويتضمن برنامج التظاهرة التي تندرج في إطار الدورة السادسة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع، افتتاح قرية الفنون وتقديم عروض فنية وتنشيط الشارع ومسابقة لاكتشاف المواهب الشابة في مختلف الفنون وتختتم بعرض للسيرك الدولي يحمل عنوان "أحلام إفريقية".
جدير بالذكر أن الدورة السادسة للمهرجان الدولي لفنون السيرك و فنون انطلقت يوم 11 جوان الجاري من ضاحية المرسى، وتتواصل فعالياتها بعدد من ولايات الجمهورية، بمشاركة 12 بلدا وهي تونس وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وموريتانيا إضافة إلى السينغال وبوركينا فاسو
والكوت ديفوار والكامرون والأرجنتين والشيلي والبيرو.
...

وتختتم التظاهرة يوم 25 جوان بالمعلم الأثري معبد المياه بمدينة زغوان.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268436


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 16 جوان 2023 | 27 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
28°
 Babnet29° Babnet % 44 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2129°-2134°-2235°-2436°-24
  • Avoirs en devises
    22475,7

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35131 DT        1$ =3,10173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   1928,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*