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بن عروس: حجز كمية من المياه المعدنية المعلّبة مخزنة بطريقة غير صحية

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 16:47 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في إطار عملها الدوري للتصدي للظواهر المخلة بالصحة والسلامة، تمكّنت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس بمعية فريق تابع للإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالجهة من حجز كميات هامّة من المياه المعدنية المعلبة كانت مخزنة بطريقة غير صحية.
ووفق بلاغ نشر اليوم الجمعة، على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني، فقد تم حجز 6048 قارورة مياه معدنية من فئة 1.5 ل و1920 قارورة مياه معدنية متنوعة من فئة 0.5 ل، مخزنة بصفة عشوائية ولا تستجيب لشروط الحفظ والتخزين الصحية.
وقدّرت القيمة الجملية للمحجوز بـ 4872 دينارا تم حجزها فعليا من أجل "عرض وبيع المياه بطريقة غير صحية" ووضعها على ذمة الإدارة الجهوية لسلامة المنتوجات الغذائية ببن عروس لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.


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