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الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 12 لمرحلة التتويج

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 16:38 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة 12 لمرحلة التتويج، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستدور على دفعتين يومي 23 و 24 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:

الجمعة 23 جوان
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
...

الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي ببنقردان
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - الأولمبي الباجي

السبت 24 جوان
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الافريقي


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