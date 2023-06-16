Babnet

تصفيات كاس امم افريقيا- وصول المنتخب الوطني الى مالابو وطاقم حكام ايفواري بقيادة ابراهيم كاليلو ترواري لادارة المباراة

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 09:03 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وصل وفد المنتخب المنتخب الوطني لكرة القدم امس إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وذلك استعدادا للمقابلة التي ستجمعه غدا بمنتخب غينيا الاستوائية ، انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت تونس ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2014 .
واجرى المنتخب حصة تدريبية امس فور وصوله وذلك لإزالة الإرهاق .
أخبار ذات صلة:
تصفيات كاس افريقيا للامم - طاقم تحكيم ايفواري بقيادة كاليلو تراروي لمباراة تونس وغينيا الاستوائية

واعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام من كوتديفوار يقوده ابراهيم كاليلو تراوري بمساعدة نوهو واتار وكوبينار بروسبير اديومان .وسيكون باتريك فلاي حكما رابعا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268408


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 16 جوان 2023 | 27 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
26°
 Babnet29° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2130°-2134°-2234°-2335°-24
  • Avoirs en devises
    22475,7

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35131 DT        1$ =3,10173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   1928,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*