تصفيات كاس امم افريقيا- وصول المنتخب الوطني الى مالابو وطاقم حكام ايفواري بقيادة ابراهيم كاليلو ترواري لادارة المباراة

وصل وفد المنتخب المنتخب الوطني لكرة القدم امس إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وذلك استعدادا للمقابلة التي ستجمعه غدا بمنتخب غينيا الاستوائية ، انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت تونس ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2014 .واجرى المنتخب حصة تدريبية امس فور وصوله وذلك لإزالة الإرهاق .واعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام من كوتديفوار يقوده ابراهيم كاليلو تراوري بمساعدة نوهو واتار وكوبينار بروسبير اديومان .وسيكون باتريك فلاي حكما رابعا.