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تصفيات كاس افريقيا للامم - طاقم تحكيم ايفواري بقيادة كاليلو تراروي لمباراة تونس وغينيا الاستوائية

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 16:42 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قررت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم ايفواري بقيادة ابراهيم كاليلو تراوري لادارة مباراة المنتخب التونسي ومنتخب غينيا الاستوائية المقررة على ملعب مالابو يوم السبت 17 جوان القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم.

وسيساعد الحكم الرئيسي للقاء وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الخميس نوهو واتارا وكوابينان بروسبير اديومان في حين سيكون باتريك فلاي حكما رابعا.
يذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة العاشرة ب10 نقاط وكان قد ضمن تاهله الى النهائيات القارية بينما يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني ب9 نقاط امام منتخب ليبيا صاحب المركز الثالث ب3 نقاط ومنتخب بوتسوانا متذيل الترتيب بنقطة واحدة. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.

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