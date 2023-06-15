تسيتسيباس يغادر بطولة شتوتغارت من الدور الثاني

غادر اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا عالميا بطولة شتوتغارت من الدور الثاني، اثر هزيمته اليوم الخميس أمام الفرنسي ريتشارد غاسكات بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 - 7 و 6 - 2 و 7 - 5.

وكان تسيتسباس المصنف الأول في جدول البطولة قد أعفي من خوض منافسات الدور الأول، الى جانب الأمريكيين تايلور فريتز المصنف الثامن عالميا، وفرانسيس تيافوي المصنف 12 عالميا ، والبولوني هوبرت هوركاز المصنف 14 عالميا.

وتعد بطولة شتوتغارت العشبية ذات الـ 250 نقطة، احدى المراحل التحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربعة الكبرى، التي تنطلق من 3 الى 16 جويلية القادم.

