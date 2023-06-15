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تسيتسيباس يغادر بطولة شتوتغارت من الدور الثاني

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 19:56 قراءة: 0 د, 28 ث
      
غادر اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا عالميا بطولة شتوتغارت من الدور الثاني، اثر هزيمته اليوم الخميس أمام الفرنسي ريتشارد غاسكات بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 - 7 و 6 - 2 و 7 - 5.
وكان تسيتسباس المصنف الأول في جدول البطولة قد أعفي من خوض منافسات الدور الأول، الى جانب الأمريكيين تايلور فريتز المصنف الثامن عالميا، وفرانسيس تيافوي المصنف 12 عالميا ، والبولوني هوبرت هوركاز المصنف 14 عالميا.
وتعد بطولة شتوتغارت العشبية ذات الـ 250 نقطة، احدى المراحل التحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربعة الكبرى، التي تنطلق من 3 الى 16 جويلية القادم.


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