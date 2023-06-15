المدرب التونسي نصر الدين النابي يترك نادي يانغ افريكانز التنزاني

اعلن نادي يانغ افريكانز التنزاني اليوم الخميس مغادرة مدربه التونسي نصر الدين النابي بعد تجربة دامت موسمين.

وكان نصر الدين النابي (58 عاما) تولى تدريب نادي يانغ افريكانز سنة 2021 وتمكن هذا الموسم من قيادة الفريق للظفر بالثنائية المحلية (البطولة والكاس) الى جانب بلوغ الدور النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم قبل ان يخسر اللقب القاري امام اتحاد العاصمة الجزائري.







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