وزير الشؤون الاجتماعية يبحث تعزيز الشراكة مع العراق وإيطاليا في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك

مثل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين تونس والعراق من جهة وبين تونس وإيطاليا من جهة أخرى محور محادثات جمعت اليوم الخميس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بنظيره العراقي أحمد الأسدي ووزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية اليساندرا لوكاتيلي.



وجرت هذه المحادثات اليوم على هامش أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد بنيويورك.





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ووجّه وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة دعوة إلى كل من نظيره العراقي ووزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية للاطلاع على المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت.



من جانبها، وجّهت ووزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية الدعوة إلى وزير الشؤون الاجتماعية دعوة لزيارة إيطاليا والاطلاع على التجربة الإيطالية في مجال للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.



واستعرض مالك الزاهي العلاقات التاريخية بين تونس والعراق في مجالي النهوض والضمان الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في كافة القطاعات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة.



كما شدد الزاهي على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين تونس وإيطاليا في مجالي النهوض الاجتماعي والضمان الاجتماعي.



من جهتها، أكّدت وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية على أهمية تبادل الزيارات والخبرات في مجال النهوض الاجتماعي والإعاقة، مبدية استعدادها لإرساء علاقات تعاون مشتركة بين تونس وإيطاليا في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.