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انتشال جثة العسكري الرابع بعد حادث سقوط مروحية في سواحل بنزرت

وزير الدّفاع الوطني يؤبن ثلاثة من فقيدي المؤسسة العسكرية في حادث سقوط مروحية عسكرية
Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 13:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد مصدر محلي مسؤول بولاية بنزرت أنه جرى اليوم الخميس بمنطقة الجبل الأبيض بمعتمدية بنزرت الشمالية انتشال جثة الوكيل أول محمد الجوادي، العسكري الرابع الذي توفي إثر سقوط مروحية عسكرية ليلة 7 جوان الحالي بمنطقة "كاب سيراط " بمعتمدية سجنان.

وكانت وزارة الدفاع الوطني أعلنت يوم 8 جوان الحالي عن فقدان الاتصال بمروحية وبطاقمها المتكون من أربعة أفراد، حين كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة "كاب سيراط" بولاية بنزرت مساء 7 جوان.
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 وصرحت مصالح وزارة الدفاع، أمس الأربعاء في بلاغ، بأنها سخرت كافة الوسائل البحرية والجوية في عمليات البحث عن العسكري الرابع المفقود وعن باقي الحطام في عرض البحر بمنطقة "كاب سيراط".

ومنذ حادث سقوط المروحية جرى انتشال ثلاث جثث وأجزاء من حطام المروحيّة في المنطقة المذكورة.


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