المنستير: فقرات متنوعة في الدورة الأولى لمهرجان أصحاب الهمم بقصر العلوم

يحتضن قصر العلوم بالمنستير يومي 17 و18 جوان الجاري الدورة الأولى لمهرجان إبداعات أصحاب الهمم الذي تنظمه جمعية الأمل للتنشيط الثقافي وولاية المنستير، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبمشاركة أطفال من أصحاب الاحتياجات الخصوصية وأطفال من مكفولي الدولة بالجهة وفق ما أفادت وات اليوم رئيسة الجمعية تيسيم الغابري.

وتشمل فقرات المهرجان في يومه الأول بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر عروضا للماجورات والدمى العملاقة والموسيقى للأطفال من إنتاج جمعية أمل للتنشيط الثقافي إلى جانب ورشات في تزيين محامل، ورسكلة النفايات، والفنون التشكيلية، والمسرح وعرض موسيقى لجمعية نون ميم، ومسرحية "جحا" ولوحة تعبيرية .

ويكون جمهور هذه المهرجان يوم الأحد 18 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا على موعد مع لقاء فكري حول "إدماج الأطفال ذوي الهمم في الحراك الثقافي والاجتماعي" بمشاركة الأخصائية النفسية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير الدكتورة هيفاء السخيري والدكتورة كوثر بتبوت مع مراوحة موسيقية لأطفال مراكز مختصة.

وتتواصل بالتوازي أشغال الورشات الفنية مع عرض مسرحي بعنوان "بينوكيو". وتنظم مسابقة في المسرح وغيره على الساعة الثالثة بعد الزوال مع تنشيط موسيقي وعرض مسرحي من تقديم أطفال مراكز مختصة ليختتم المهرجان بتتويج الفائزين في المسابقات.



...



وتحاول هيئة تنظيم المهرجان عبر هذه التظاهرة الثقافية المساهمة في إدماج الفئات الهشة في المشهد الثقافي وخاصة منها ذوي الاحتياجات الخصوصية وإبراز تجارب 12 من الجمعيات والمراكز المختصة في الجهة في رعاية ذوي الإحتياجات الخصوصية خاصة أنّ ولاية المنستير لها مراكز عريقة في المجال بكلّ من المنستير وطبلبة وقصر هلال والمكنين.