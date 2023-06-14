القصرين: فيضان وادي حيدرة وقطع الطريقين الجهويتين عدد 91 و85 إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار

سجّلت معتمديات تالة وحيدرة وفوسانة بولاية القصرين، عشية اليوم الإربعاء، تساقط كميات هامّة من الأمطار، أسفرت عن فيضان وادي حيدرة وقطع الطريق الجهوية عدد 91 الرابطة بين معتمديتي حيدرة وفوسانة عبر منطقة الطباقة، والطريق الجهوية عدد 85 الرابطة بين معتمديتي حيدرة وتالة، ومسلك عمادة عين الدفلة، وفق المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.





وأوضح الحامدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مياه الأمطار تسرّبت الى عدد من المنازل بمعتمدية تالة وجاري التدخل لشفطها من قبل فرق الحماية المدنية، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة إنعقاد دائم للتدخل عند الضرورة وذلك في ظل تواصل تساقط الأمطار.



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ووجّه دعوته، بالمناسبة، إلى كافة المواطنين القاطنين حذو الاودية الى توخي الحذر وعدم المجازفة والمرور عبر الطرقات المتقاطعة مع الأودية التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه حفاظا على سلامتهم.