النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بكبير الأمناء في الديوان الملكي الأردني

التقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أمس الثلاثاء، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي ومستشار ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الأمير الأردني مرعد بن رعد، وذلك في إطار أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد بنيويورك.



واستعرض اللّقاء، وفق بلاغ للوزارة، علاقات التّعاون المشترك بين تونس والأردن في المجال الاجتماعي وبحث سبل مزيد تطويرها لا سيما في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.





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ومن جانبه أبدى الأمير الأردني استعداده للاستئناس بتجربة تونس في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما الاطلاع على الجانب التشريعي التونسي الرائد في المجال، كما عبّر عن رغبته في زيارة المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وسبل إرساء جسور سياحية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

