جندوبة: مياه الامطار تغمر أحياء بمدينتي غار الدماء وجندوبة المدينة

داهمت الامطار، التي تهاطلت مساء أمس الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء على ولاية جندوبة، عددا من المنازل بمدينتي جندوبة وغار الدماء وتسببت في غلق عدد من الانهج والطرقات من بينها الطريق الرابطة بين مدينة وادي مليز ومنطقة الدخايلية بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة وبشكل اقل الطريق الرابطة بين وادي مليز ومدينة غار الدماء بسبب فيضان خنادق الطريق.

وأعرب عدد من متساكني أحياء الرياض والفايز بمدينة جندوبة وحي الشهيد القاسمي وحي البرانصية والعمامرية وحي الرجاء 2 وحي النهوض 3 وسيدي مسكين من معتمديتي غار الدماء ووادي مليز عن استيائهم من الأسباب التي أدت الى تراكم كميات هامة من المياه والتي داهمت عدد من مساكنهم.

وقال بعض متساكني حي الرياض وحي الفايز بمدينة جندوبة ان الأسباب التي أوصلت المياه الى منازلهم تتعلق بانسدادات في بالوعات الصرف الصحي.

فيما أرجع عدد من متساكني أحياء الشهيد القاسمي والرجاء 2 والنهوض 3 ذلك الى تعطّل اشغال شبكة صرف المياه المستقبلة لمياه الجبال المحاذية لها مطالبين بالتدخل والتسريع في الاشغال تحسبا لنزول كميات إضافية من الامطار.



...



من جانبه، أكد معتمد جندوبة ورئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، مراد الماكني، إثر معاينته لوضاع متساكني الاحياء المذكورة، علاقة المياه المتراكمة بانسدادات في بالوعات الصرف الصحي، متعهّدا بالتدخل وشفط المياه تحسّبا لازدياد منسوبها.

وقال ممثل عن فرقة الحماية المدنية بغار الدماء ان وحدات الحماية بصدد شفط المياه بالأحياء التي داهمتها متوقعا الانتهاء من ذلك مساء اليوم.

ووفق مصالح الرصد الجوي بجندوبة، فقد بلغت كمية الامطار مساء البارحة دون احتساب الكميات المتهاطلة صباح اليوم 39،1 مليمترا بمحطة جندوبة و45 ملميترا بمحطة غار الدماء، و37 مليمترا بمحطة وادي مليز.

