قمرت:22 سنة سجنا لفتاة استأجرت عصابة لسلب صديقها الثري

قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب22 سنة سجنا في حق فتاة استأجرت عصابة تتكون من 4 شبان لسلب صديقها الثري المقيم بجهة قمرت وافتكاك امواله واغراضه الفخمة.وقد قضت المحكمة،ايضا ب22 سنة سجنا لافراد العصابة الذين إعترفوا بسلب رجل الأعمال وتجريده من ملابسه وتصويره في وضعيات مخلة قصد الضغط عليه وعدم رفع شكاية ضدهم.