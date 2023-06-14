Babnet

قمرت:22 سنة سجنا لفتاة استأجرت عصابة لسلب صديقها الثري

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 11:38 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب22 سنة سجنا في حق فتاة استأجرت عصابة تتكون من 4 شبان لسلب صديقها الثري المقيم بجهة قمرت وافتكاك امواله واغراضه الفخمة.
أخبار ذات صلة:
سفّرت عشرات الفتيات :10 سنوات سجنا وخطايا ب6 مليون د في حق شبكة دعارة تنشط بين حي النصر ودول الخليج

وقد قضت المحكمة،ايضا ب22 سنة سجنا لافراد العصابة الذين إعترفوا بسلب رجل الأعمال وتجريده من ملابسه وتصويره في وضعيات مخلة قصد الضغط عليه وعدم رفع شكاية ضدهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268286


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
23°
 Babnet26° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1929°-2130°-2229°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22633,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34750 DT        1$ =3,10950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   519,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*