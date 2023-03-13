سفّرت عشرات الفتيات :10 سنوات سجنا وخطايا ب6 مليون د في حق شبكة دعارة تنشط بين حي النصر ودول الخليج

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 09:35 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخطية مالية ب6 مليون د في حق شبكة دولية تخصصت الدعارة بين حي النصر ودول الخليج،هذا وقضت المحكمة ايضا بمصادرة جميع حسابات واملاك أفراد تلك الشبكة من بينها مقهى معروف بجهة حي النصر .


وقد استجابت المحكمة لطلبات المكلف العام بنزاعات الدولة الذي ينوب في القضية بخصوص الطلبات المدنية والمصادرة.


ووفق ما توفر لنا من معطيات فان تلك الشبكة كانت توهم الفتيات بعقود عمل مغرية بالخليج ثم تستدرجهن وتجبرهن على العمل في مجال الدعارة ....


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