أريانة احتراق حافلة بحي الرفاهة بالمنيهلة دون تسجيل خسائر بشرية (المدير الجهوي للحماية المدنية)

تدخلت وحدات الحماية المدنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء لإطفاء النيران التي اندلعت بحافلة نقل ركاب تابعة لشركة النقل الحضري والجهوي بتونس على مستوى حي الرفاهة بالمنيهلة من ولاية أريانة، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما أكده العميد جمال الورفلي المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة.



وأكد المصدر ذاته أن وحدات الحماية توجهت إلى مكان الحريق حال إعلامها بذلك حوالي الساعة الثانية و49 دقيقة بعد الزوال وتولت إخماد النيران التي اندلعت بمحرك الحافلة وأتت على الجزء الأمامي منها مشيرا إلى أن أسباب الحريق لم يتم تحديدها بعد.

ووفق شهود عيان فإن الحافلة تربط بين حي التضامن وحي النصر من ولاية أريانة.